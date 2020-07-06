媽衝超市買泡菜！架上驚見「詭異生物」　眾愣：快救牠啦

▲逛超市卻驚見「壁虎」在泡菜罐上。（圖／翻攝自臉書社團）

許多人逛超市時，可能只是稍微瞄一下價位及品項，就將產品放入購物推車內。而日前有一名網友在逛超市時，隨手拿了一罐泡菜，卻差點嚇破膽，完全沒料想到罐子外竟然會黏著一隻「壁虎」。該名網友在臉書社團 PO 文並貼出照片，清楚看見泡菜罐子外面黏著一隻活生生的壁虎，也因為壁虎的其中一隻腳被膠帶黏住所以無法逃脫，這讓原 PO 嚇傻「整罐拿起來轉個方向看一下，被壁先生驚嚇了一下」，然而，也有網友留言表示「拍攝者不救？」他也無奈回應，「我自己都怕了，怎麼救他，已經請店員整罐拿走去救了」。文章一曝光，吸引近 6 千人按讚， 7 百則回覆，網友們紛紛熱議「好險不是在泡菜罐子裡面，暈」、「纏很久了吧！封膜的人竟然沒發現」、「我家常常有壁虎出沒，看久了覺得蠻可愛的，如果我遇到會直接幫牠逃生」、「壁虎是益蟲，會吃蚊子吃阿蟑，是好朋友」、「快救他啦，牠是很好的生物，會幫忙吃蚊子」。而實際上，其實老一輩的人都認為壁虎是良蟲，因為其諧音為「庇護」，有避禍的意思，而壁虎也確實是有益的動物，會捕食像是蚊子、蒼蠅等害蟲，實際上對人並無危害。而對此事件《 NOWnews 》也親自致電超市公關，公關回應，此為單一個案，後續門市會再加強管理。（編輯：郭佩蓉）