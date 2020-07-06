面試前該先辭掉前一份工作？求職者曝2重點：會超有優勢

▲有過大量求職經驗的網友們揭露 2 重點，直言「如果不辭掉工作去面試會超有優勢」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，不外乎希望得到優渥的薪資待遇。但近日就有一名網友在網路上表示疑惑，「新工作的面試前該先辭掉前份工作嗎？」對此更有過大量求職經驗的網友們揭露 2 重點，直言「如果不辭掉工作去面試會超有優勢」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「沒離職前先應徵工作可以嗎？」的文章表示，「想換工作，目前待不到一個月，不太喜歡現在公司的區域配置，但是又想賺點錢，所以在想先投履歷，等應徵新公司上了再跟現在公司提離職，不知道這樣行不行？不過現在公司馬上也有人要走，又不喜歡給別人造成困擾，好麻煩喔」，此篇文章一出，立刻引起大量求職者熱烈回應，留言區蓋起高樓。有求職經驗的網友們紛紛表示「當然可以」，更揭露了這樣做的 2 點優勢，分別為「不會有空窗期」和「有談判籌碼」，「可以啊，大部分的人都這樣做」、「不只是可以，而是建議這麼做...」、「最好是邊做邊找，因為如果裸辭，你找工作會比較有壓力」、「待業中對求職也不利，你還得好好解釋」、「沒找到新工作不要離職啊，要留點退路」、「本來就要這樣才有籌碼跟新公司談判（待遇）」、「有工作找才會沒壓力」。（編輯：王柏文）