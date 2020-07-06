三倍券預購進入倒數！眾抖出「可怕隱憂」：真的哭給你看

▲網友討論三倍券預購問題。（圖／翻攝PTT）

新冠肺炎疫情衝擊國內疫情，我國政府推出「振興三倍券」盼能刺激大眾消費，而第一波實體預購及數位綁定已經開跑，截至 5 日晚上 10 點為止，預定人數已經突破 600 萬人，明天將是第一波預購的最後一天。對此，就有網友討論「大家再不預購三倍券，郵局人員要哭了」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「從 7 月 1 日到今天預購的人數還不到全台灣一半，接下來正式開跑那天，應該可以看到郵局擠爆場面，郵局員工準備跟之前藥局人員一樣做到大哭泣，然後還是有人會檢討為何不預購，整個制度做得不好之類的。」貼文一出，網友紛紛回應「真的欸，只有六百多萬人預購喔」、「第一波竟然只有六百多萬，郵局感覺 15 日排爆了啦」、「郵局員工表示.....」、「真的蠻意外的，看來數位化的時代，還是有很多人堅持到店家領，跟口罩一樣」、「這個郵局感覺真的會很忙」、「好險已經幫爸媽預購了」。而根據目前三倍券的領取方式，分為兩種，一種為「紙本券」，即第一波預購的民眾 7 月 15 日再回到原預購的超商即可領取；或者 15 日當天直接持健保卡及一千元到郵局也可兌換；數位方面分為信用卡、電子票證（悠遊卡與一卡通等）、電子支付（街口、LINE Pay）三種方式，15 日後開始消費滿 3,000 元會退款 2,000 元。目前第一波實體預購及數位綁定只剩下明天一天，不想要去郵局人擠人的民眾可要加緊腳步，如果錯過這次時間，下次就要等到 8 月初預購，8 月中才能領到三倍券哦！（編輯：張嘉哲）