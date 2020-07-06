三花貓眼鼻花色完全對稱　還愛吃青菜網笑：太奇特！

▲網友吳小姐在2年多前救援一隻花色特殊的三花貓「小小」（圖／網友吳玥慧授權提供）

▲小小在3個月大時就被吳小姐收編，現在已經是將近3歲的活潑小母貓（圖／網友吳玥慧授權提供）

▲小小的眼部與鼻子花色剛好從中對調，非常特別，被不少網友說是「太極臉」（圖／網友吳玥慧授權提供）

▲而且牠還擁有捲成一圈的麒麟尾（圖／網友吳玥慧授權提供）

▲還特別喜歡吃高麗菜！（圖／網友吳玥慧授權提供）

三花貓就是這麼令人驚奇啊！網友吳玥慧小姐飼養了一隻三花貓「小小」，牠擁有一對圓圓大眼和豐厚腮幫子擄獲不少網友的心，更厲害的是牠的臉部花色竟然有如「太極」一般地完全對稱，讓許多網友看了直呼：「這個配色太特別！」通常俗稱「陰陽貓」的貓咪大多是擁有半邊橘色臉與半邊黑色臉的花紋，但是「小小」卻只在眼部附近擁有一邊橘色、一邊黑色、而且到了鼻子時花色竟然對調，就像太極圖案一般地完全對稱，長相非常特別！吳小姐表示小小是2年多前她在公司外牆救援的小浪貓，一開始她沒有留意是因為有母貓出現，後來不斷聽到小貓哭叫聲，加上聞到惡臭，前往檢查才發現母貓已經死亡多日，而當時小貓才3個月大，無法跳出100公分高的圍牆因此不斷喵喵叫，吳小姐立刻幫忙處理母貓的屍體，並且餵食小貓將近10天才取得牠的信任。由於附近也沒有其他貓咪，加上一看見牠的臉部花色覺得特別，就這樣收編了牠，並且為牠取名「小小」。現在的小小非常活潑又調皮，很喜歡欺負老貓找麻煩，不過牠也非常貼心愛撒嬌，只要吳小姐下班時間一到牠都會在門口等待迎接，而且牠還是一隻愛吃青菜的貓咪，懂吃的牠不僅不愛吃烹飪過的，還會專新鮮挑嫩葉不吃梗，讓吳小姐笑說別的貓咪都是搶肉，只有小小愛搶生菜，果然跟牠的長相一樣特別呢！不少網友看了小小的照片都表示：「鼻子臉各一半橘一半黑，好可愛」、「超特別的三花」、「馬上被圈粉」、「是太極臉耶！」（編輯：陳珮瑜）