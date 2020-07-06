中國洪水災情慘！民間「募款金額」連陸人都傻眼：太過分

▲中國基金會及組織發起的民間募款活動，反應並不踴躍。（圖／翻攝PTT）

全球暖化導致氣候異常，多地都出現異常高溫、暴雨的狀況。而中國自 6 月初就開始發布暴雨預警，近日，中國長江流域地區豪雨連連，甚至發生洪水穿過民宅，從窗戶傾瀉而下的驚險畫面。對此，就有網友討論「中國向民間募款活動，結果成效不彰」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「中國各組織跟基金會早在 6 月初就針對南方水災的部分，進行超前部署的賑災募款，結果至今已經一個月，無論是基金會或者組織的勸募通通全軍覆沒，如 6 月 8 日由中國扶貧基金會發起的南方水災告急勸募，計畫在騰訊公益平台募款 100 萬人民幣，目前僅籌到 36 萬，缺口超過 6 成」。「 6 月 8 日由壹基金在騰訊、支付寶、微博等網發起「馳援南方洪災」勸募，計畫募款 800 萬人民幣，目前累積約 80 萬，缺口 9 成； 6 月 11 日由中國紅十字會發起「馳援廣西等南方地區洪災」計畫募款 38.5 萬人民幣，目前僅籌到 10 萬人民幣，缺口超過 7 成； 7 月 1 日由愛德基金會發起「馳援水災災區」計畫募款 100 萬人民幣，微博平台目前僅籌到 3000 人民幣，缺口 99.68% 」。而許多募款活動也都被轉發至微博熱議，不少大陸網友氣憤表示「太過分了！給譚德塞就能給這麼多，救助自己國家，政府不用出錢嗎？挺牛阿真是」、「政府拿這麼多錢給 WHO ，現在賑災還想要跟民間要？」、「奇怪！政府都到哪了呢」、「這些組織又不缺錢，怎到這關頭，就開口跟人民要錢了呢？」（編輯：張嘉哲）