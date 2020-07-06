月薪23K被嗆養不活全家！男不離職曝「理由」：走路有風

▲一名 39 歲人夫，指出自己的月薪被老婆嫌棄養不活一家。（圖／翻攝靠北老婆臉書）

男女雙方成家立業之後，還必須面對不少問題，就有一名 39 歲人夫於網路上抱怨，指出自己在工廠工作，每個月都領 23800 元的薪資，但某日卻被老婆抱怨養不起一家人！對此，原 PO 就堅定不離職，更曝光理由，而引起許多人討論。日前有一名網友於臉書專頁《靠北老婆》上發文，表示自己今年 39 歲，在一間工廠上班，每個月薪資 23800 元，「雖然年終沒有我在台北工作時高，但已經很不錯了」。原 PO 透露，自己的老婆今年 35 歲，即將準備臨盆而在家待產中，他坦言自己的薪資在南部養一個孩子應該綽綽有餘，不過，某日老婆卻向他抱怨這樣的薪水養不活一家三口，更希望原 PO 能辭職找尋一份薪水高一點的工作。這樣的狀況，就讓他不滿直呼，「她每天一直唸我，害我壓力很大，我跟她說我不想離開現在的工作，因為我在公司很屌，走路都有風，想聽聽大家的意見。」貼文一曝光後，就引來許多網友看傻留言，「 23800 怎麼個有風法，我想聽聽看」、「 23800 在公司走路有風，你公司是不是沒有牆壁」、「是真的很少⋯⋯⋯我之前在牛排館工作都有 27000 了⋯」、「 23800 走路有風正常阿！走快一點就有了！！！」、「看來貴公司電風扇很多台」。不過，亦有網友貼心給建議，「這樣的錢真的滿少的，在南部應該也吃緊。老婆念你雖然很煩，但還是要溝通一下，或許承諾她之後轉職的計畫。」、「 39 歲說真的你想轉職別人也不見得會要了，更何況如果再拖幾年⋯，版主如果家裡很有錢，繼續做這份走路有風的工作也無妨，之後等著繼承家業；如果不是的話，最好拿個計算機好好算一下未來，走路有風是吃不飽的啊。」（編輯：陳雅雲）