中午開冷氣會壞掉？女吐「理由」　眾震驚：17年來都不知

▲原 PO 解釋，自己正中午開冷氣，卻被親戚怒吼「西曬的時候開冷氣冷氣會壞掉」。（圖／翻攝爆廢公社臉書）

炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番。不過，就有一名女網友指出，自己某日正中午想開冷氣，卻被親戚怒吼「冷氣會壞掉」，理由一曝光後，就讓原 PO 上網好奇求解答。對此，就引來許多行家曝光答案。日前有一名女網友於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示想請教「各位們家裡如果安裝冷氣的那面牆，剛好是西曬，在正中午開冷氣的時候冷氣到底會不會壞掉？小妹真心真的想求一個解答」。原 PO 解釋，自己正中午打開冷氣時，某位遠親住家裡看到後，就斥責她「西曬的時候開冷氣冷氣會壞掉」，由於感到十分委屈，因此原 PO 就想上網尋求答案。問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛解答，「我房間西曬又頂樓。 到現在 10 年以上冷氣都好好的。 哪裡會壞。是他腦袋壞掉吧⋯⋯」、「我家也西曬，冷氣一台窗型一台分離式都安裝在西曬位置牆壁」、「賣空調 17 年...沒聽過中午開會壞掉…」、「西曬的牆比較熱而已，噸數加大一級，不會壞掉啦⋯⋯」。不過，也有其他人給予建議，「跟你一樣夏天房子西曬，這時窗簾很重要，要防曬防熱」、「西曬都建議冷氣安裝比坪數大一點」、「身如果室內溫度一直達不到妳設定的溫度，壓縮機會不停運轉，久了耗損就快，所以建議妳中午搭配電風扇使用。但基本上，妳冷氣坪數正確，室內溫度是可以達到妳設定的溫度的。也就是說，冷氣要裝夠大台就隨妳開」。（編輯：陳雅雲）