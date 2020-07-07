透天厝頂樓晚上爆熱！樓下「溫差10度↑」　網曝省電解法

▲一名網友在 PTT 八卦版表示，透天厝的頂樓，就連晚上也感受特別悶熱，溫差和樓下有 10 度以上，不禁好奇詢問廣大鄉民該如何是好，貼文立刻引發熱議，釣出網友神解。（圖／翻攝自 PTT ）

台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。近日，一名網友在 PTT 八卦版表示，透天厝的頂樓，就連晚上也感受特別悶熱，溫差和樓下有 10 度以上，不禁好奇詢問廣大鄉民該如何是好，貼文立刻引發熱議，釣出網友神解。原 PO 表示，透天厝的頂樓，即便是晚上也特別熱，疑惑道「如果是早上，可以推測是因為太陽光照到頂樓，頂樓以下的樓層，相對比較沒有被照到，所以我想不通的是，那晚上呢？」就算到了晚上，頂樓也是異常的悶熱，窗戶都打開也沒有用，不禁好奇詢問廣大鄉民「家裡的頂樓不會這樣嗎？」直呼「頂樓跟下一個樓層，差到 10 度以上有，我始終想不通原因」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「餘溫」、「水泥散熱慢啊」、「你沒把樓下的散溫算進去，那些餘溫也是往樓上跑的」、「我家也是，晚上睡一半被熱起來，記得至少有 30 度」、「光是西曬就會讓你受不了，更何況是西曬＋頂樓，我房間西曬每次晚上進去都被熱衝擊」。對此，許多網友提出各種散熱方法，「水泥難散熱，不然就傍晚去頂樓灑水」、「去頂樓拿水管灑水有點用，但是不能治本」、「白天吸的熱都存到裡面了啊，你頂樓要上防水漆隔熱」、「你開窗也要順便開抽風，有對流降溫才快」、「太陽能板才是最好的」、「透天頂樓要塗反光漆＋不透水漆」。（編輯：賴詠璿）