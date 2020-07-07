女同事頭髮怪味狂飄！男嚇問「幾天洗一次」　真相全崩潰

▲一名男網友在臉書社團《爆怨公社》提到，公司新來的女同事，頭髮味道實在太重，疑似多日沒有洗頭，他委婉詢問對方「妳們女生頭髮多久洗一次？」女同事一句淡定神回，讓他瞬間崩潰。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

夏季氣候悶熱溼黏，出門走沒幾步路就汗如雨下，若是一天沒洗澡則令人感到難以忍受。不過，近日一名男網友在臉書社團《爆怨公社》提到，公司新來的女同事，頭髮味道實在太重，疑似多日沒有洗頭，他委婉詢問對方「妳們女生頭髮多久洗一次？」女同事一句淡定神回，讓他瞬間崩潰直呼「我真的快吐了！」原 PO 表示，想抱怨新來的女同事，頭髮的味道實在太重，不好意思向她直說，只好委婉詢問對方「妳們女生頭髮多久洗一次？」女同事一本正經的回應「像我頭髮沒什麼味道，通常 5 天去髮廊洗一次啊」。原 PO 聽完瞬間崩潰直嚷「是誰給妳的自信，說妳頭髮沒味道啊？」默默心想「我走過妳身邊都要憋住呼吸，深怕那個屍臭味飄進我的鼻孔裡」，且外表看起來整顆頭都是油，傻眼表示「我真的快吐了！」並好奇詢問女網友們，大家也都是 5 天洗一次頭髮嗎？貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多女網友回應「我一定要天天洗，不然睡不好覺」、「暑假這麼熱， 5 天洗一次也太噁心了，一天不洗渾身不對勁了」、「每天洗，連做月子也 2 天洗一次」、「天天洗」；不過，也有網友表示「公司也有女同事是這種情形，那味道超噁」、「我曾經 4 天沒洗，因為我手斷掉」、「我的極限是兩天，兩天後一定要洗」。（編輯：賴詠璿）