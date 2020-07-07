只能看30秒！你能找到幾處不同？測你是「哪類型的人」

▲只能看 30 秒！你能找到幾處不同？測你是「哪類型的人」。（圖／翻攝自 Look Pretty）

每個人的 IG 和 EQ 比例都不盡相同，當然判斷事情的邏輯也會不一樣，而你知道自己是「思考型」還是「直覺型」的人嗎？根據 Look Pretty 報導，上面有 2 張圖片，只能看 30 秒，你可以找出幾處不同？答案將測出

你是「哪類型的人」？

7 個→直覺指數 ★★





你是個思考能力很強的人，因此你不會常常用你的直覺去做判斷，你總會把事情加入自己理性的分析和思考，看兩者的結果是否一致再做出判斷，所以周圍的人有時會覺得你多慮，但其實只是你對於經過理智思考的事物，才會覺得更加有把握、安心。





8 個→直覺指數 ★★★





你的直覺算中間值，思考自身的問題時，總會當局者迷，直覺瞬間失靈，更奇妙的是，你的直覺用在別人身上總是特別靈驗。可能是因為判斷時會牽扯進私人情感，反而容易做出錯誤判斷，不過，看到別人的問題，你卻能一針見血的指出問題所在，給予中肯建議。





9 個→直覺指數 ★★★★





你的直覺算蠻準的，且你是個很有智慧又懂得享受生活的人，喜歡輕鬆自在，從不給自身太多壓力和目標。遇到困難時才會爆發出你的能力，並透過你先天的觀察力，找出最省時省力的方法。





10 個→直覺指數 ★★★★★





你是那少之又少的超強「第六感」擁有者，因為你的心思非常細膩，幾乎等於有著「讀心術」的能力了！你下意識的一個選擇或判斷，經過時間驗證後高達 90％ 會是正確的，所以直覺超準的你，在一些特殊或緊急狀況發生時，都能節省了很多時間，馬上做出判斷，但這並不代表每件事情都要依靠直覺來做判斷，過分依賴容易讓你失去思考和獨立的判斷力，建議適當使用第六感會更好。（編輯：許苡晴）



