去超商預購三倍券優勢在哪？答案一面倒揭1重點：完全爽

▲實體三倍券樣本。（圖／行政院提供）

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊國內，我國政府為此推出「振興三倍券」，目前第一波實體預購及數位綁定已經上線，對此，就有網友在網路上表示疑惑，「去超商預購三倍券優勢在哪？」沒想到網友答案一面倒的揭露 1 重點，直呼「真的完全爽拿」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「 7/15 就能去郵局買 3 倍劵為何要擠在便利商店」的文章表示，「剛剛我去便利商店買飲料，看到買點數機台一堆人，好像在買 3 倍劵吧， 7/15 去郵局就能買到了，為何都要擠在便利商店買啊？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「便利商店哪裡擠了...」、「郵局跟便利商店哪個人多？」、「郵局到時候會被年長者佔領」、「你可以等 7/15 看郵局爆滿人潮」、「相信我， 15 號郵局絕對爆炸多人」、「有些人就喜歡現領，有人服務的感覺，這種人很多」、「到時去郵局會排更久吧」、「平常的郵局就很可怕了」。除此之外，最讓網友覺得重要的關鍵在於「便利超商還能於下班時間領三倍券，不受郵局營業時間的限制」，「 1700 至 2200 郵局沒開，超商可以讓上班族爽領啊」、「郵居假日或平日非上班時間有開嗎」、「郵局頂多加個週六上班（ 0900 至 1700 ）而已」、「我第一天就在超商預購，沒排隊，按幾秒鐘就好了」。（編輯：王柏文）