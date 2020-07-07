畢業辦謝師宴！女一進門見「來賓身分」傻了：要不要臉

▲一名女網友分享自己謝師宴發生的故事。（圖／翻攝 Dcard ）

畢業季到來，不少畢業生為了感謝老師多年來的教導，都會舉辦謝師宴，體恤老師的辛勞。不過，就有女網友指出，自己大學畢業時，也辦了一場謝師宴感謝教授，但活動當天她一到現場，一看現場來賓的身分後，就讓她十分傻眼。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示班上舉辦的謝師宴的資金是剩下的班費，地點在某間燒烤吃到飽的餐廳，老師不用出錢，若班費不足下次上課再大家平均分擔。原 PO 坦言這些都十分合理，但活動當天時，就發現大一就轉系、休學的、轉學的同學也都來參加，「 Excuse me ？？？我們班費是每學年收一次，你們後面幾年是有繳嗎？？？？？」除此之外，原 PO 還透露，當下就有同學看不下去跑去詢問負責人，對方竟回應「啊我想說大家同學一場啊」，這樣的回答，也讓原 PO 的朋友氣喊「我跟你賭 10 塊，他絕對不會跟他們收錢」。事後上課時，負責人就解釋班費不夠，有參加的人必須補繳錢，當時就有人詢問「那些轉學的你有跟他們收錢嗎？」，負責人仍尷尬回應「想說很久沒見面，大家吃個飯啊」。這樣的狀況，就讓原 PO 氣憤直呼，「他們沒繳班費，用我們的錢來吃燒烤，現在又不用付錢，班代自己想當盤子別拖我們下水」。最後這場風波，就在負責人自己墊錢下才解決。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「咎由自取，不是什麼事都能同學一場帶過」、「大家盤子一場」、「有些自以為的人，真的很愛以為自己善良，用同學一場來說話，就想直接統一大家的錢，真的有夠討厭」、「我覺得找曾經的同學沒問題，但要請他們自己付錢，畢竟班費他們沒有繳」。（編輯：陳雅雲）