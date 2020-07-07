下週領三倍券郵局會被擠爆？眾人一面倒揭2關鍵：超崩潰

▲實體三倍券樣本。（圖／行政院提供）

▲為避免三倍券開賣亂象，中華郵政近期已開始進行壓力測試，並且研擬用身分證單雙號分流領取。（圖／NOWnews資料圖片）

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊國內，我國政府為此推出「振興三倍券」，目前第一波實體預購及數位綁定已經上線，對此，就有網友在網路上表示疑惑，「下週領三倍券郵局會不會被擠爆？」沒想到眾人答案一面倒的揭露 2 關鍵，直呼「真的會崩潰」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「領紙本三倍券是郵局慘還是超商慘的卦？」的文章表示，「領紙本三倍券是郵局慘還是超商慘的卦，這時候藥局的從業人員應該要出來呼籲大家體諒郵務人員或超商店員吧？夏天時刻不比之前大家一定不要心急動怒」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更點出「郵局」比起「超商」，會擠爆的 2 點關鍵，留言區蓋起高樓。網友們認為「據點」和「業務量」是單一郵局的人數多於超商的關鍵，「 100% 郵局，他們平常業務就很忙了」、「郵局的尖峰還沒開始，到時候就知道」、「郵局平常就一堆人了」、「人口密集區的郵局和超商 會超崩潰」、「郵局阿，偏鄉地區做事慢拖拖，郵局排隊 3 小時起跳，千萬別去」、「郵局，等 7/15 號你就知道了」。事實上，根據《 NOWnews 今日新聞 》的記者採訪後得知，中華郵政為避免三倍券開賣亂象，嚴陣以待。中華郵政副總經理郭純陽表示，近期已開始進行壓力測試，並且研擬用身分證單雙號分流領取，詳細辦法會在決議後公布，另規劃全台 1299 個郵局於 7 月 18 日、 25 日兩個周六加班，未來也會視狀況增加加班時間。（編輯：王柏文）