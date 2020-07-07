三倍券快發了！蔡英文12年前「一席話」曝　眾看完超尷尬

新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府為刺激民眾消費，推行「振興三倍券」，但其功用常被拿來與 2008 年發行的消費券做比較，不少人認為不僅功效相同，甚至還比消費券還差。對此，就有網友討論「蔡英文 12 年前對消費券講的話，現在看是不是尷尬？」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「三倍券 15 號就要發了，阿最近看到很多人留言說蔡英文之前罵消費券是煙火政策，無聊翻一下當時她的臉書發文，不看還好，一看我整個尷尬癌發作，當初民進黨批判這麼大聲，阿這個三倍券是怎樣....就不耗印製成本？就能帶動經濟？是我誤會什麼嗎？」
只見蔡英文 2008 貼文寫著「如今國內經濟發展更加嚴峻，迫使馬政府改以促進民間消費方式，發放消費券，惟我國的經濟型態及消費習慣不同於美日等先進國家，消費券的使用必然會受到嚴重的限制，並非所有的商家及小販都可使用，偏遠地區及非都會區民眾將會有使用上的困難」。
而不少網友看完此篇批判文後，紛紛傻眼表示「說到限制，三倍券限制更多勒」、「阿三倍券就沒有偏遠問題嗎，還搞個民眾自己要去預購綁定，更麻煩」、「看到這貼文，我綠營陣線的都安靜了」、「我是真的很想聽蘇貞昌好好解釋三倍券到底跟消費券差在哪」、「消費券>三倍券，這就是我的結論」、「真的尷尬到不行，12 年過去做了差不多的政策，錢發的更少，更麻煩，效果還一樣」。（編輯：張嘉哲）
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