用現金收購三倍券真的好？答案一面倒看1重點：價值更大

▲實體三倍券樣本。（圖／行政院提供）

▲現金。（示意圖／記者王柏文攝）

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊國內，我國政府為此推出「振興三倍券」，其中三倍券的使用方式更是引起熱烈的討論，因此就有網友在網路上表示疑惑，「用現金收購三倍券真的好嗎？」沒想到答案一面倒的揭露 1 重點，直言「價值更大」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「三倍券，有人不想著花掉，而是變現呢？」的文章表示，「 3000 元，政府給你免費花 2000 元。可是有人就想著要變現，不知道為啥，改成買菸還是存起來？明明三倍券加上商家優惠可以讓錢變得更大。存起來不就只是 2000 ，而且日常消費都可以用，又不是要逼你去買平常買不到的東西。就算拿去買彩券，幫助弱勢也好啊，我朋友說要拿去買黃金，就可以變現，他這樣聰明嗎？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言紛紛一面倒的區蓋起高樓。網友們認為「三倍券拿去變現不一定好，直接使用搞不好價值更大」，因為許多廠商都會推出搭配三配券使用的商品進行銷售，「應該拿錢去收購三倍券，再去賺廠商優惠」、「廠商的行銷部也不會是白痴，如果讓三倍券和現金的使用畫上等好，那真的只能說行銷手法真的不好」、「等值的商品使用三倍券一定有更多優惠，幹嘛換成現金」、「換成現金的都是想存起來的吧，最終還不都是要花掉」。實際上，三倍券的使用範圍非常廣，實體店面、攤販都可以用，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等等，也可以買彩券。不過不可以用在電商網購、繳稅、繳罰單、繳規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值。至於變現部分除了民眾雙方私底下的「互換」之外，消費者若使用三倍券想「退貨變現」，政院也表示，退貨時也是退三倍券，不會有秒退變現套利的問題。（編輯：王柏文）