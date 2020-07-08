女外送點海底撈！一看「超狂配送服務」瘋了：根本寵壞人

▲一名海底撈員工，帶著海底撈的外送袋抵達。（圖／翻攝 Dcard ）

▲外送員貼心鋪上白色餐巾。（圖／翻攝 Dcard ）

▲外送員現場調配湯頭。（圖／翻攝 Dcard ）

▲原 PO 貼出照片，更分享了使用海底撈外送的心得。（圖／翻攝 Dcard ）

近年來外送平台崛起，不少商家也看中宅經濟，紛紛加入外送行列，吸引許多民眾消費。不過，就有女網友指出，自己透過 Foodpanda 點購知名火鍋「海底撈」的餐點時，沒想到外送員的超狂貼心服務，讓她震驚直呼「真的會寵壞人」。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己某日逛街本想到海底撈享用餐點，但現場客人太多，必須還得等上 2 小時才能進場，讓她打消念頭，決定回家改叫外送。但沒想到，原 PO 發現 Foodpanda 上就有海底撈，「竟然看到有海底撈耶！但就是一定要點到兩千塊才能外送，就想說晚餐訂海底撈跟他爸媽一起在家吃吧」。訂單送出沒多久，原 PO 就發現一名身穿海底撈制服的員工，拿著海底撈的外送包抵達，詢問過後才知道，海底撈的湯頭因現場需要調配，所以和外送平台合作只是廣告，主要是希望讓民眾知道店家有提供外送。原 PO 透露，外送員進門前，會拿酒精開始消毒自身，噴灑完畢後，還套著藍色鞋套走進來，讓她驚艷大讚「防疫做得超齊全」。外送員進門後，還貼心的在桌上鋪墊白色餐巾，更拿出鴛鴦鍋具，開始調配湯頭，之後便完美的將餐點擺放完後，就離開了。事後，原 PO 也分享了此次使用外送的心得，「和店裡吃起來的味道一模一樣！果然需要專業的來調湯底，如果自己用一定用不出一樣的味道來，提供的垃圾桶可以把垃圾廚餘都放進去，鍋子用水沖一沖，然後將電磁爐、湯匙、鍋子及垃圾都放一起，他們會在 48 小時內過來收，這點真得很貼心」。最後，她也大讚海底撈的外送服務，「如果在家懶得出門真的可以選擇外送，外送也能感受到海底撈滿滿的服務精神，真的很佩服他們，也要對外送員說辛苦了！」貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「這個服務完全可以‵怪不得大家都會被寵壞」、「每次想吃海底撈都要等好久QQ這樣有點想叫外送試試看！！！我原本以為就只是送過來而已，這篇文真的讓我大開眼界」、「現在外送服務都這麼厲害了喔！整個服務超好欸！這樣家庭聚餐又不想出門擠的時候感覺很方便」。（編輯：陳雅雲）