六歲就承受喪母痛！兒祭拜後突爆哭　背後原因讓全場掉淚

《靈異公社》 PO 文表示，他

▲男網友分享一名6歲男童喪母令人鼻酸難過。（圖／截取自臉書社團 《靈異公社》 ）

▲蝴蝶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.17）

祝福那個孩子平安健康長大，也祝福那位媽媽在彼岸開心生活，在天上眷顧她的小孩！

有名男網友分享過去做禮儀行業時的故事，他那年到喪家準備辦法事，而在法事中途看見一隻黑色蝴蝶，停在死者6歲兒的肩上，上半場法事後，過了一陣子，小孩突然崩潰大哭，他跑過去一問，原因讓他再也忍不住淚水「聽到這樣的話語，我的眼淚也很不爭氣的掉了，在場的人，也幾乎都哭了。」男網友在臉書社團到喪家詢問以後才知道，男孩是亡母的獨生子，拿香給小孩時，小孩不吵也不鬧，就靜靜的拿著香並看著媽媽的遺照，而就在法事中途，飛來一隻手掌大的黑色蝴蝶，就停在小孩肩上動也不動，當下所有人都看見了，「我們心裡都知道，媽媽回來了，在看自己最愛的孩子。」當上半場法事結束後，小孩跑去找姑姑並天真問「媽媽去哪裡了，怎麼一直都沒有回來？我想媽媽了。」令原 PO 當下聽到這樣的話語，心裡一陣酸，也見喪家親戚強忍眼淚回應孩子，「媽媽去遠方工作了，很久很久才會回來，孩子要加油，要乖乖的，媽媽會很開心的。」這時小孩卻說，「這蝴蝶一直在這沒有飛走，牠是來陪我的嗎？」，小孩姑姑也回應「對啊，蝴蝶來陪你，沒事不要去碰牠喲！」而在中午休息時，原 PO 睡覺時，就隱約感到心裡酸酸的，默念著「不要捨不得，妳越是放不下就會無法投胎，放下吧！孩子會平安長大的。」突然，他聽見小孩大哭，驚醒跑過去查看，聽到的第一句話就是「媽媽來看我了，但媽媽笑笑的看我一句話都沒說，我想抱媽媽，媽媽就離我好遠好遠，我想媽媽了。」原 PO 表示聽到這樣的話語，眼淚也很不爭氣地掉了，而在場的人也幾乎都哭了，雖然誰都會經歷生離死別，但一個6歲的小孩要承受這樣的事，不管是誰都會於心不忍。他也感嘆有多久沒有陪伴家人，有時雖覺得家人很煩，但拉拔我們長大的是父母，「不要真的失去了才要懂得珍惜」。文章一出，感動大批網友，「光看文章就鼻酸眼眶紅」、「看哭我了，媽媽一定很捨不得孩子」、「身為媽媽，很能懂得那位媽媽的不捨，也很心疼」、「眼眶紅了」、「令人鼻酸」、「人真的要珍惜當下」、「世事無常，把握當下」、「心疼孩子」、「好催淚」、「」。（編輯：郭佩蓉）