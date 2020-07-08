大學什麼科系千萬別讀？過來人曝「4大地雷」：真心不騙

▲網友好奇，大學什麼科系千萬不要讀呢？（圖／翻攝 PTT ）

大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響。不過，就有網友好奇，大學科系如此多，究竟什麼科系會讓人奉勸「千萬不要讀」呢？對此，就引來許多過來人分享看法。日前有一名網友於 PTT WomenTalk 板上發文，表示現在大學科系五花八門，而今年自己的姪女準備高中畢業了，就這讓原 PO 好奇提問，「有沒有什麼科系是唸了一定會後悔的？請大家幫助她選科系，謝謝」。問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中「設計系」就被不少人狂勸別讀，「絕對不要念設計」、「設計真的低薪又操，但我一定選有興趣的」、「我設計系老師業界混不下去跑去教書你說呢？」、「真心勸退各類美學相關設計系」、「不要土木、建築、設計，除非家裡開公司」、「一律不推薦設計系，大學花大錢、畢業賺小錢，投資成本不符，浪費錢的科系」。此外，「生命科學系」也被許多網友點名，「生科相關、真心不騙」、「生科生科生科 很重要要說三遍」、「生科，我朋友出來只能當業務欸」、「唯一生科。大投資卻不一定回報」、「千萬別念生科，四大電機資工好好選」、「沒打算讀研就別選生科」、「生科類不要選」。其中鄉民也不太推薦「語文類」、「企業管理科系」，直言「文組都不要唸，出來只有公務員跟撿角兩種，考上跟沒考上的差別，公務員同事是中文哲學歷史系」、「文組，尤其台文、國文、中文系」、「應外阿！妳會英文，台大電機也會英文」、「語文類要讀就要輔系第二專長」、「企管吧，明明就是要給 emba 讀的東西拿去給 18 歲的人讀。就跟拿微積分給小學生讀一樣荒唐」、「家裡沒公司絕對不要企管」、。不過，亦有許多人針對文組別選的言論，提出不同看法，「文組不是不能唸，但要多學不同的專長」、「如果她真的沒特定興趣，建議去科系多的大學，讓她大一到處聽課，然後找到對胃口的，再是要續留還是轉系轉學」、「她對什麼有興趣比較重要吧」、「選有興趣的，但確定畢業後業界行情就是低薪的還是要篩選排除一下，否則再有熱情都會被磨到沒有」。（編輯：陳雅雲）