和老公吃迴轉壽司！女私訊酸「年薪幾十萬才吃」　網怒了

▲原 PO 收到一名前同事的私訊，對方在內文中狠酸原 PO 與老公吃迴轉壽司的行徑。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲收到對方的訊息，也讓原 PO 不甘示弱地反擊。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲針對原 PO 發文，前同事也再度反擊回嗆。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多民眾前往消費。不過，就有一名人妻指出，自己半夜收到前女同事的私訊，對方針對原 PO 與老公常吃迴轉壽司一事狂嗆，更直呼「年薪幾十萬才會吃」，讓原 PO 一看當場氣炸了。日前有一名女網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示以前工作時認識了一名女性友人，但近日對方因常看見原 PO 吃迴轉壽司，就突然於半夜傳訊狂嗆！對方在訊息中，開頭就酸溜溜狂嗆，「怎那麼愛吃爭鮮啊？那種東西，只有年薪幾十萬的另一半才會帶妳們去吃的吧？」、「我都不吃那種廉價的，叫你老公帶妳吃貴一點，不然到時候吃到蟲。」收到這樣的訊息，原 PO 也不甘示弱的回擊，「可是你一年見過老公幾次啊？雖吃廉價，但我老公都在，睡覺也不是一個人，妳應該很空虛吧？」而對方似乎被原 PO 的言論激怒，也回嘴「至少老公百萬年薪，可以讓我無憂無慮，不用當黃臉婆！」對此，原 PO 又再反擊，「雖然我老公沒百萬年薪，但他不會花錢叫小姐，沒有不回家，我兒子還認得出爸爸是誰，十年後妳老公還是同一個人，再來跟我炫耀吧！」貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也看傻直呼「我看到她內心滿滿的空虛自卑跟寂寞跟嫉妒」、「其實吃什麼不重要，重要的是跟自己喜歡的人一起」、「她是不是沒朋友呀？」、「價值觀不同啊⋯⋯但她也管太多了吧！」、「她只是想讓妳知道她老公的月薪、年薪。妳怎麼有辦法跟她對話？我才不跟她廢話，直接刪好友才不會浪費人生跟她有交集」。但本以為這起事就這樣結束，沒想到之後對方又再傳訊給原 PO ，直言「不用發文去討拍啦，很多人都跟我一樣有錢比較重要，那些留言的真的覺得年薪百萬很少嗎？」、「他們（網友）只是羨慕，才會說有老公陪伴就好，做人要誠實面對自己啦」。（編輯：陳雅雲）