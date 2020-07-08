火車上情侶做「1誇張行為」無視乘客！眾怒：公德心何在

▲原 PO 抱怨自己搭火車時看見的離譜畫面。（圖／翻攝自 Dcard ）

▲兩人交疊擁抱親吻在一起。（圖／翻攝自 Dcard ）

▲其中一人雙腳踩在列車牆上。（圖／翻攝自 Dcard ）

在公眾場合應多加注意自己的行為舉止，不影響他人是對人最基本的尊重，但近日卻出現民眾恣意妄為，不顧他人感受做出誇張行為。「實在忍受不了！」男網友分享自己搭火車時，先是聽到同排乘客看影片卻沒戴上耳機，音量大聲吵鬧，影響他人的行為，沒想到竟然還相擁親吻並將雙腳高舉踩在車廂牆壁上。原 PO 在社群平台 Dcard 上發文並附上照片，他以「那個，這裡是火車上欸」為題，抱怨自己遭遇到的事情，並且表示「我好害怕、我覺得不太舒服，嘔嘔嘔嘔嘔」。畢竟在公開場合還上演如此親熱戲碼，甚至將雙腳踩在車廂牆壁上，不顧他人感受，如此缺乏公德心的行為也令大批網友傻眼表示「母湯」。原 PO 也回應其他網友疑問，圖片中兩位皆是女性，但有無公德心和性別是不相關的，在公眾場合做出逾矩行為確實已造成他人困擾，網友們也紛紛留言「最近搭火車很常看到這種情侶，雖然恩愛沒錯，但公共場合請替別人的眼睛著想」、「幾歲還這樣，可憐阿」、「親就算了椅背這麼後面腳還抬起來？！」、「教育失敗」、「超傻眼」、「親就親，幹嘛把腳舉起來」、「看來是水上芭蕾的選手」、「以後看到真的直接檢舉了，這些人不要破壞台灣形象好嗎？」。若民眾像是原 PO 一樣不敢直接和對方說或直向列車長反應，也可以撥打台鐵客服中心電話 02-2191-0096 尋求專人處理，或是傳送簡訊至 0921-765-125 ，除了表達事情經過，也要記得提及您搭乘的車次和車廂號碼，將會有專人通知列車長到場處理。（編輯：郭佩蓉）