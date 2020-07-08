台灣全面行動支付行不通？內行曝「真實現況」：缺點太多

▲你是愛用行動支付的人嗎？（示意圖／NOWnews資料照片）

政府因應新冠疫情帶來的經濟衝擊，決定發放振興三倍券，而其中一種使用方式就是透過「行動支付」綁定。其實行動支付的便利性早已隨著科技進步而發展，不少民眾在超商付款或是一般小額店家都會選擇行動支付的方式，然而為何台灣至今仍無法朝向全面行動支付發展，就產生了 2 派網友的不同論戰。

近年政府推動行動支付，連振興三倍券也能夠綁定，而就有民眾表示「綜觀世界，美日這類先進國家雖然行動支付比例都在成長，但都頗為緩慢，完全比不上中印等發展中國家的超高速比例成長。事實上行動支付並不是甚麼高端先進的技術，但為何先進國家似乎對此沒那麼有興趣呢？」。

▲網友討論台灣行動支付全面化不可行的原因。（圖／翻攝自 PTT ）

此外原 Po 也詢問台灣人是否會支持全面採用行動支付，就有支持的網友回應「支持，上次去便利商店找領錢十元拿人民幣一元給我沒注意，後來就用行動支付」、「支持，省去假鈔疑慮，資金流向明確」，而也有反對全面化的聲音指出「行動支付最大缺點就是你要保證手機一直都在」、「台灣的資安品質，我看還是算了」。

不過多數網友仍維持「希望保有多元支付方式」的意見，雖然樂見行動支付的成長，但也不希望就此淘汰現金、信用卡等付款方式，其中也有內行表示「全面降低現金交易比較支持」、「正常國家是變成多元支付的選項之一，變唯一很奇怪」、「目前缺點還太多」、「就共存也沒什麼不好 給大家多個選擇」。（編輯：楊智傑）