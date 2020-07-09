台灣人超怕被中國拿到個資？網曝「盲點」戰翻：先怪自己

▲網友討論中國APP資安問題。（圖／翻攝PTT）

目前約有 8 億人用戶的抖音 APP 雖然受到歡迎，但在所謂的數據收集以及與中國政府的聯繫方面，始終受到質疑，繼印度政府宣佈禁用抖音、澳洲考慮跟進後，讓個資安全問題再度浮上檯面。對此，就有網友討論「台灣真的超多人在用中國的 APP 」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「以前我認為台灣會因為敵對狀態，盡量少用中國的軟體，免得自己的個資被對面取得，結果一打開抖音，一堆台灣人都在跟風拍影片，本來以為只有抖音，連微信也是一堆台灣人在下載，而且還不是因為在那邊工作才載喔」。「不論是影音平台還是消費電商也是一堆人用的很高興，購物平台買到連台灣超商都能繳費了，那你還在擔心你個資洩漏的問題？不就是有一堆人明知道這個可能有問題，卻還是親力親為在使用嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「所以啊！我全部都沒在用 +1 」、「害怕個資被拿就不要用阿，台灣人真的只能先怪自己」、「一堆人愛撿便宜啊，看電商的活動台灣人買多少」；不過也有人認為「兩回事吧，我們反對的是中國政府，不是反對中國的商品跟文化欸」、「那台灣是不是要檢討人家對岸設計出來的東西好用到不行？」、「反共不反中，才是重點」、「用中國的東西不代表支持中國政府好嗎」。事實上，中國產品、數位 APP 資安問題已經不是頭一遭，目前印度已先開第一槍，全面宣布禁用抖音 APP ，相繼歐美國家也有意跟進，抖音也出面回應，公司從未向中國提供任何資料，「我們最重視的是為用戶提供安全的應用體驗，我們從未向中國政府提供用戶資料，如果被要求也不會」。（編輯：張嘉哲）