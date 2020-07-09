中壢大江購物中心屹立不搖？眾狂喊「3優勢」：直接完勝

▲有網友在 PTT 八卦版好奇詢問，中壢大江雖然位處郊區，卻仍吸引許多消費者上門，不禁好奇誘因為何？貼文立刻引發熱議，全場網友紛紛狂喊「 3 大優勢」。（圖／翻攝自 PTT ）

台灣各地百貨公司林立，販售商品應有盡有，還有美食街讓消費者逛累了能前往用餐，許多民眾閒暇之餘會前往打發時間。對此，有網友在 PTT 八卦版好奇詢問，中壢大江雖然位處郊區，卻仍吸引許多消費者上門，不禁好奇誘因為何？貼文立刻引發熱議，全場網友紛紛狂喊「 3 大優勢」。原 PO 以「中壢大江如何屹立不搖的」為題，貼文提到大江購物中心的位置處於中壢郊區，離市中心開車約莫要花 15 分鐘車程，不禁疑惑表示，為何大江能從 10 幾年前人煙稀少的購物中心，轉變成打敗許多大型百貨公司的購物中心，且每到假日總是人潮爆滿。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，許多中壢人狂喊 3 項優勢，包括免費停車場、有電影院，以及美食街選擇多元，「好停車就贏了」、「停車免費，電影院冷氣夠冷」、「大江不怎麼好逛，但吃的選擇多＋停車免費和有影城，這樣就贏了」、「停車完勝」、「大江吃的東西不錯啊，車子又好停」、「免停車費、電影院片子種類多、連鎖餐廳不少」。對此，其他網友紛紛表示「我大學約會都約大江，太方便，連機車都有室內停車場，電影院、遊樂場、購物一應俱全」、「我只去過一次，真的有那麼好玩嗎」、「台茂比大江好玩吧」、「以前人少我才會去」。（編輯：賴詠璿）