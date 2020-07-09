男搭北捷經「一站」看傻：不輸日本！網笑：台北華爾街啊

▲捷運松江南京站。（示意圖／翻攝自 Google map ）

捷運是許多雙北學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具之一，一來不受塞車時間限制，票價也還算經濟實惠。不過，近日一名網友在 PTT 八卦版提到，搭乘台北捷運經過松江南京站，發現民眾瞬間一窩蜂擠出車廂，驚訝直嚷「感覺跟日本地鐵有得比」，不禁好奇原因為何？貼文立刻引發熱議。原 PO 表示，已經一段時間沒在上下班時間搭捷運，直到近期某日早上 8 點一上捷運，發現人潮擁擠，疑惑地說「我還是在起點站就上車欸，還有人是故意從下一站往回坐的，就是要確保自己有位子，連浪費的時間都不要了」。此外，原 PO 也提到另一現象，「怎麼這一狗票上班族，全都是在松江南京站下車啊？剛剛還擠爆車廂」，嚇得直呼「感覺跟日本地鐵有得比！」形容是一到站就好像便秘很久後，突然一洩千里，瞬間一窩蜂擠出車廂，人多到甚至還有人差點出不去，不禁好奇詢問廣大鄉民「到底松江南京有什麼鬼工業區還商業區的嗎？怎麼一狗票上班族啦！」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「辦公大樓很多」、「南京東路是台灣華爾街你不知道，松江路更是其中最繁華的」、「台北華爾街啊」、「商辦區之一啊，南京復興人會更多」、「這邊銀行旅行社一堆啊」、「松江路整排辦公大樓啊」、「金融街」、「銀行大本營」。（編輯：賴詠璿）