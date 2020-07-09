中國豪雨若降台北恐變水城？眾答案一面倒　真實數據曝

▲網友在PTT上提問若華南暴雨下在台北會怎樣？（圖／翻攝自PTT）

▲下雨。（示意圖/NOWnews資料照）

近日，中國華南地區致災性豪雨不斷，許多條河川也都發生洪水警報，超過一個月的豪雨讓中國上千萬人變成受災戶，而三峽大壩是否會潰壩也是外界高度關注的議題。有網友提問，若是造成如此災害的豪雨，下在台北，到底會造成何等後果？一名網友在 PTT 上，以「如果華南暴雨下在台北會怎樣？」發問，他表示，如果這次華南暴雨下在台北，是否會讓幾百年前的台北湖重現？而又如果台北回歸成湖，現在在台北買豪宅的人在想甚麼？此文一發，部分網友認為，台灣每年都遭許多颱風侵襲，這次中國華南的雨量根本無法相比，「中國下那麼多天才3-400毫米～台灣一二天就下完了」、「台北破天荒納莉三天颱風假,好像下18xx毫米耶，別拿出來笑了」、「笑死那個時雨量是要成什麼大事」、「你看清楚他們的雨量，下在台灣根本無感」、「88水災3天1900，在台北大概也是積水而已」、「一百公厘叫大雨？」。也有些網友指出，「台灣排水還是很硬的」、「台北經過颱風摧殘，防淹水都做不差」、「別小看台灣，淹水絕對被幹爆，排水真的猛」、「台灣根本不怕，一下就排入海了」、「台北集水區就小小幾百平方公里，又有多個方向溪流河入海分流」、「坡度陡、集水區小，再做個疏洪道簡直世界第一」。綜合網友意見，多數人認為其華南地區的降雨量如果下在台北並不會造成淹水，不過根據台北市政府交通局水利處表示，台北市雨水下水道可容納每小時 78.8 毫米的雨量，若時雨量超過 78.8 毫米就容易造成短暫積淹水現象。而根據中國氣象局應急減災與公共服務司副司長、新聞發言人王志華表示， 6 月以來的3次暴雨過程覆蓋了南方地區 60 %的縣市，降雨範圍廣、過程雨量大、極端性強，多地降雨量破歷史紀錄，平均降雨量 112.7 毫米；而就去年 7 月，北市大安區遭暴雨襲擊，根據台北市災害應變中心統計，當時大安區半小時雨量達 99.5 毫米，一小時雨量達 116 毫米，全市至少 18 處發生積淹水災情，因此，若是中國華南暴雨發生在台北，應還是會造成部分地區淹水，不會如同網友所說真的完全無感。（編輯：郭佩蓉）