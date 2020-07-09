北捷1280月票搭破萬被查！網翻去年「一活動」愣：好尷尬

▲網友翻出去年悠遊卡公司推出的活動。（圖／翻攝悠遊卡公司網站）

台北捷運是許多學生、上班族通勤的重要交通工具，為了讓民眾方便搭乘，北捷推出的 1280 月票「吃到飽」的方案，但近日卻傳出有人一個月坐破一萬元，讓台北市長柯文哲都納悶要求研究搭乘軌跡。對此，就有網友挖出去年悠遊卡公司的月票活動，貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「悠遊卡公司去年的活動，比比看誰才是 1280 元定期票 CP 霸主，用定期票搭最多次數大眾運輸的前 10 位，可以獲得多一個月的定期票，只可惜這是去年的活動了，今年還會辦嗎？還是說.....已經辦了？」貼文一出，網友紛紛回應「今年誰在敢再搶第一，馬上送你一個調查」、「結果現在在查 CP 值最高的是誰」、「真的快笑死，原來去年還有這種活動 XD 」、「哇咧！結果現在衝第一被調查了」、「柯 P 真的尷尬」、「今年冠軍一定有超越去年冠軍 XD 不然怎麼這麼氣」、「看完這活動，真的越想越不對勁」、「原來還辦過這活動，那柯文哲在下令稽查什麼」。至於近日使用月票搭破萬的人到底是誰，台北市公運處表示，目前證實是同一人大量搭乘，但因不違法也不會找出當事者詢問，就算是用來宅配或者外送員使用，也沒有違反規定，但未來是否會調整月票的規則，還有待討論。（編輯：張嘉哲）