影／貪吃貓「180度轉頭吃把費」　媽嘆：到底有多餓！

▲網友Sherry飼養了一隻驚人的吃貨貓「圓圓」（圖／網友Sherry Kang授權提供）

▲圓圓非常貪吃，看見食物一定不會放棄，隨時都呈現肚子餓的狀態，為了吃，牠可以咬破飼料桶（圖／網友Sherry Kang授權提供）

▲想辦法掀蓋吃乾乾（圖／網友Sherry Kang授權提供）

▲甚至還直接從自動餵食器洞口偷挖飼料，簡直毫無節制！（圖／網友Sherry Kang授權提供）

▲圓圓：人家從7公斤瘦到只有6.6，應該可以繼續吃吧？（圖／網友Sherry Kang授權提供）

卯咪你是在餓幾點的？網友Sherry Kang養了一隻正港吃貨貓「圓圓」，這天她目睹愛貓竟然在吃完晚餐後，又跑到自動餵食器前，以頭轉180度姿勢從洞口繼續偷吃乾乾，看起來就像餓翻了一樣狂吃，超扯行徑讓她不禁大嘆：「從最貴的自動餵食器買到最便宜的密封罐還是給我破解了？！」Sherry表示5歲的圓圓還是小奶貓的時候被妹妹在外面撿到由她收編照顧，個性很聰明又古靈精怪，但是非常貪吃「嗜吃如命」。之前為了方便她買了自動餵食器，沒想到第一天就被牠破解，將頭轉了180度伸進洞口偷挖飼料吃把費，後來換了樂扣式飼料桶，也被她以牙齒撬開狂吃，甚至聽網友建議改買密封罐，某天竟然又被牠的「大鋼牙」咬破好幾個洞，即使Sherry趕緊以紙膠帶封口避免飼料受潮，但是隔天下班她又發現桶子被咬了一個大洞，大小剛好可以讓飼料掉落出來，讓她心力交瘁表示自己真的快要吐血了！圓圓從便宜飼料桶到貴桑桑自動餵食器一一全部破解，連家裡另一隻橘貓也沒愛吃成這樣，讓Sherry不得不分享在貓瘋社團「訴苦」牠的誇張行徑，立刻吸引許多貓友爆笑留言：「該出動玻璃密封罐了」、「要關籠，我是說飼料」、「我合理懷疑牠其實是橘貓」、「吃貨的最高境界」、「用生命和智商在吃」、「超狂的各種開XD」、「有餓牠7天7夜嗎？怎能吃成這樣，太可愛了」Sherry也表示圓圓不只對吃很堅持，還有一個怪癖就是喜歡彈力帶，時常偷偷打開抽屜叼走，跟牠拿回來還會氣噴噴，只能說養到執著的貓咪，奴才就是要多費心了，現在快來一起看看圓圓的影片吧！（編輯：陳珮瑜）