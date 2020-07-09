三倍券成本低於消費券很多？「暗黑亮點」被揭露：真夭壽

▲網友翻出蔡英文12年前的發言。（圖／翻攝蔡英文臉書）

行政院推出的「振興三倍券」截至目前為止，實體預購及數位綁定已經突破千萬，行政院發言人丁怡銘今天表示，因為三倍券首播預購熱絡，目前已經加印到 1400 萬份，目前預估會再加印 200 萬份，整體印製費用最多不超過新台幣 12 億元，印製費用較消費券少。對此，就有網友討論「說三倍券印製成本比消費券低的人在想什麼？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「這次三倍券，政府說推出數位綁定，什麼信用卡一堆 Pay 的都有啦，然後就省下很多印刷費，結果還是有 8 成 5 的人要去拿紙本券，然後行政院就說會加印，什麼成本比消費券少很多？」「大家有搞清楚重點嗎？當初綠營說『發放消費券行政成本高，且從決策到執行的作業時間較長，還有防偽的問題，而且容易產生以券變現的亂象，不如改採取退稅及補貼弱勢的方式，直接給予民眾現金，更加快速有效』那現在是還在算什麼成本？你們不是說發現金最有效？」貼文一出，網友紛紛回應「真的還在比較印製費我都醉了」、「當初罵最兇，現在步上後塵又要說比前朝好，真的夭壽喔」、「 12 億印製費省起來可以做更多事」、「打臉文不斷啊」、「我老實說，我真的不喜歡國民黨，但民進黨的吃相也要不要顧一下」、「印製 12 億都是人民的錢啊」、「要翻舊帳的話，當年民進黨罵馬英九可兇的，現在發的金額更少，還在鬥印製費」。（編輯：張嘉哲）