上第一志願才是好學生？醫聞「升學內幕」嘆：滅台灣未來

簡直要滅了台灣的未來啊

▲醫師李佳燕分享近期所聞的「升學內幕」，也感嘆台灣教育觀念落後。（圖／翻攝李佳燕醫師臉書）

一年一度的升學季到來，高中指定科目考試才剛結束，國中會考也成績放榜，大多數家長都期盼，兒女能順利的上第一志願。醫師李佳燕也分享近期所聞的「升學內幕」，並感嘆「」。李佳燕提到，「聽到一個有一點『驚悚』的訊息，不知道是真是假，希望是假的。聽說現在國中都還是升學掛帥得很嚴重，甚至更嚴重。有的學校只管升學率，甚至還會計算每一班上第一志願，第二志願的人數，學校還會發獎金給人數多的班導師。希望這些都只是謠言， 希望這些都不是真的。如果屬實，實在太叫人痛心了」。李佳燕也認為這樣的現象「簡直要滅了台灣的未來」，並分享自己演講時，有時會放一張投影片，上面寫著「不是每一個人都會讀台灣這種書，會讀台灣這種書的，沒有比較高尚，不會讀台灣這種書的，也沒有比較差」。她解釋，「世間百種人，有人適合做公務員，有人適合做老師，也有人適合當健身教練、適合修理機器。正因為每一個人可以因著自己的特質，選擇適合自己的學習方向與未來的職業，社會百業才有蓬勃發展的可能」。李佳燕也感嘆地說，「如果大家都不管每個人的特質，就是要學生給我專心讀書考試升學，就會看到許多孩子自我放逐，許多可貴的專長被摒棄，許多行業開始斷層。這絕非國家之幸。台灣現在不就已經開始有這種跡象了啊？」李佳燕最後也感慨，「目前教育的趨勢，是希望能打破過去明星高中的標籤沒有想到有些教育專業的學校校長、老師卻仍在助長此風。台灣社會仍有職業貴賤的威權思維。學校教育的角色，應該是要負起改變的任務，沒想到卻火上加油，變本加厲！教育是要幫助學生發掘才能，培養興趣，適性發展，不是嗎？當『只有考上第一志願的高中，才是好學生』，在學校仍是王道思維時，台灣的教育，顯然沒有進入21世紀，而是還停留在中世紀」。（編輯：潘毅）