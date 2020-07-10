NOW早報／買「北捷月票」搭破萬太扯？乘客戰翻：有事嗎

買「北捷月票1280元」搭破萬元太扯？乘客全戰翻：有事嗎





台北捷運是許多學生、上班族通勤的重要交通工具，為了讓民眾方便搭乘，北捷推出的 1280 月票「吃到飽」的方案，但近日卻傳出有人一個月坐破一萬元，讓台北市長柯文哲都納悶「到底是何方神聖」要求研究搭乘軌跡。對此，有網友就在 PTT 貼文表示，「柯文哲說有人用捷運在做快遞，感覺不太合理，就算是做快遞好了，有違反規定嗎？你明明就是推出 1280 元、三十天無限次搭乘啊，怎麼還要檢討人家搭太多次，難道無限搭乘是假的？」





該網友更直言「如果你不甘心被搭超過三千，就不要打出無限次搭乘的優惠，你就推出 1280 元限制乘坐幾次，這不就解決了？推出吃到飽又說別人吃太多，而且這種政策推出前，不就應該要有心理準備一定有人要這樣嗎？」



貼文一出，鄉民紛紛回應「真的在鬧阿，推吃到飽又要查人家怎麼用，有事嗎」、「你推吃到飽，是很難懂嗎，吃到飽三個字」、「要推吃到飽就不要在那邊給人家查，當事人多尷尬，這不算隱私？」；不過也有人認為「異常使用查一下還好吧，又沒說要公布姓名或者追帳」、「我覺得調查還好啊...可以視情況做政策調整」、「大數據分析大家乘車的使用率，也是實行政策的一環啊」、「特例該研究不是常識？」



至於目前有購買 1280 月票民眾平均搭乘的花費為多少，交通局表示，目前持有月票的乘客平均每月搭乘費約1600元，搭乘費用破萬元是少數，大約是個位數，針對持有月票搭乘費用超過 3000 元的人，有些特例會再進行分析。



▲捷運是不少台北人通勤的工具。（圖／取自台北捷運臉書） 今日天氣／高溫炎熱、紫外線強！東南部有機會出現焚風





今（ 10 ）天隨著太平洋高壓開始再度增強，天氣將更為穩定，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，清晨至上午南部地區及中部沿海雖仍有局部短暫陣雨，不過降雨會比昨天來得少，而午後雷陣雨的區域也會減小，主要是在各地山區及大台北東側、宜蘭近山區平地；白天氣溫持續偏高，紫外線也強，各地高溫普遍在 33 至 35 度，其中大台北、花東、高屏及南投、彰化、雲林仍有機會出現局部 36 度以上高溫，而東南部也有焚風發生的機率，外出請注意防曬並多補充水分。





董座、總經理爆肥貓爭議 台灣高鐵回應：薪資低於市場





台灣高鐵爆出肥貓爭議，董事長江耀宗原本月薪約 70 萬元， 2017 年帶頭開源節流，宣布砍薪一半，卻傳出高鐵另編列獎金 35 萬，等於把減去的薪資通通補回來；總經理鄭光遠雖然也配合減薪，但同樣也是編列將金補回，年薪破 700 萬。對此，台灣高鐵回應，董事長及總經理的薪酬均已遵照交通部規定辦理，且董事長與總經理薪酬，皆低於市場上相同職務的中位數。



▲台灣高鐵爆出肥貓爭議，交通部已請鐵道局了解詳情，台灣高鐵則強調，董事長及總經理的薪酬均已遵照交通部規定辦理。（圖／台灣高鐵）

「賭王」何鴻燊留千億遺產 百億基金供17子女「零用錢」





港澳「賭王」何鴻燊 5 月 26 日於香港養和醫院逝世，享年 98 歲。何家成員包下整間香港兵儀館，自 8 日起一連 3 日為何鴻燊治喪，並於昨（ 9 ）日架設靈堂公祭預計明日大殮出殯，改日擇良辰吉日安葬。香港媒體引述消息指，何家已有共識，集體共同處理何鴻燊的後事，而何鴻燊生前號稱超過 5 千億的資產如何分配也備受矚目。



▲何鴻燊生前已為 4 房、 17 名子女們安排好財產分配。（圖／美聯社／達志影像）

性感女神葉玉卿為愛息影 「高智商」幫夫成億萬富豪！





一代性感女神葉玉卿，自1996年嫁給美國商人胡兆明後便息影，並移居美國育有 3 子女。不過，其實她 1985 年以亞姐季軍出道時，是被當地媒體稱作罕見的既有頭腦又有身材的香港女演員，因此當她為愛急流勇退，有不少影迷喊可惜。





現年 53 歲的葉玉卿，1985 年參加第一屆「亞洲小姐」便奪得季軍、最有性格小姐和最健美小姐三個獎項，隨即主演《群芳頌》出道，但一直發展不順遂，直到 1991 年，為周刊拍攝性感照，以及被稱之為激情三部曲的電影，從而一舉成名，被封為一代「性感女神」。後來，她認識了美國商人胡兆明之後，拍拖不到一年便為愛息影，婚後移居美國，先後生下 1 女 2 子，隨著老公生意愈做愈大，她也成為闊太在家相夫教子，過著美滿生活。胡兆明更曾公開大讚葉玉卿「旺夫又旺丁」。





事實上，兩人剛結婚時，胡兆明還沒有成為大富豪，事業只是剛剛起步而已，直到兩人婚後生意才步步高昇，成為億萬富豪。所以大家都認為葉玉卿不僅智商高，又有幫夫運，雖然是脫星出身，但結婚後非常低調愛家，是一個守婦道的好女人。





據悉，葉玉卿一家生活富貴，胡兆明早年還花費 5000 多萬港元，在紐約長島購入百年古堡莊園，並花千萬改裝成一家五口的安樂窩。大宅設有室外及室內泳池、高爾夫球場及私人影院等。而且，葉玉卿出入都備有私人飛機代步，更把 3 子女教育成學霸，是許多人羨慕的對象。可惜，三十年河東、三十年河西，現實生活瞬息萬變，如今葉玉卿老公因財務問題傳出破產，令人不勝唏噓。



▲葉玉卿（右）當年為愛息影。（圖／《紅玫瑰與白玫瑰》劇照）

白線停車格旁畫有「紅線」可停車嗎？內行點出1判斷關鍵



