「內用vs外送」價差超大！男狂嘆：多付近百元　全場戰翻

▲一名網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到「為什麼外送的餐點價格，和店內的差 5 到 10 元以上？」導致每次想點外送，看到價格再算上服務費要多付近百元，就無奈放棄。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一名網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到「為什麼外送的餐點價格，和店內的差 5 到 10 元以上？」導致每次想點外送，看到價格再算上服務費要多付近百元，就無奈放棄。（圖／翻攝自爆怨公社）

現在有許多餐廳都和外送平台 App 合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。不過，近日一名網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到「為什麼外送的餐點價格，和店內的差 5 到 10 元以上？」導致每次想點外送，看到價格再算上服務費要多付近百元，就無奈放棄，不禁好奇「內情」為何？貼文立刻引發網友熱議。原 PO 表示「想小小抱怨，為什麼外送的餐點價格，和店內的差 5 到 10 元以上？」不禁疑惑餐點價格的落差又是誰賺？直言「其實每次想點外送，看到價格再算上服務費要多付近百元，就放棄了，認為這樣算算額外金額商機很可怕，不禁好奇詢問「有知道內情的八卦嗎？有人也因為這樣所以不想點外送嗎？」原 PO 也在文中附上一張小吃店內用菜單，以及外送菜單的價格對比，補充道「我覺得你們搞錯重點吧？收服務費很正常我願意付，我重點在於餐點價格不是店內的價格，你就已經有收服務費了，為什麼還提高餐點價格？」貼文一出，引發網友兩派意見，紛紛回應「平台抽 33% ，不賣貴很多店家都會虧錢」、「店家不但要被抽 30～40％ ，還要支付平板或手機費用約 600 元，剛加入平台的時侯有些平台還要付費先！」「平台抽三成多，店家就把這個成本轉嫁給消費者囉」、「店家也很無奈，但我也常常因為這樣滑完菜單又買不下去」、「算起來真的貴很多」、「不想多付錢的話只能自己出門一趟」。（編輯：賴詠璿）