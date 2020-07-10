男友套房地板驚見「可疑物」！她不知所措　網勸：查清楚

▲一名女網友表示，她從未將頭髮留到及肩的長度，不料卻在男友的小套房地板上驚見些許「長頭髮」，讓既焦慮又擔心。（示意圖／取自pixabay）

近日一名女網友透露，自己頭髮從未留超過肩膀的長度，沒想到卻在男友租屋處地板驚見幾條「長頭髮」，讓她相當焦慮、擔心，且不知所措，不禁懷疑男友會不會是出軌了...她便 PO 網詢問大家「男友小套房地板有長頭髮怎麼辦？我該裝作沒看到嗎？」而其他網友見狀後則紛紛勸她「查清楚，別委屈自己」。

原 PO 在 PTT 女孩板發文表示，「本人頭髮從來沒留超過肩膀，不過卻在男友套房發現少量的長髮，目測大約到腰部的長度，大部分在地板，少部分在枕頭和床靠上半身的位子，浴室不想檢查所以不知道，請問我該裝作沒看到嗎？」

▲有女網友在 PTT 透露，自己在男友房間地板上看到長頭髮，問題是她的頭髮從未留超過肩膀... （圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，網友隨即議論紛紛「明顯不是你的，請分手」、「世界上男的很多，查清楚，別委屈」、「生活環境中有人是長頭髮就可能帶回來，在房間發現不是你的內褲才要擔心吧」、「單純一兩根，大概就同事之類的，分布那麼廣一定有人進去」、「家人？灰塵？先收集起來再慢慢抓」、「這絕對有問題啊呵呵，要不要抓而已啦！手機有可能會留紀錄」、「我用洗衣店的洗烘衣機有時也會有長頭髮帶回家餒」。

另還有人分享自身經驗，「在幫他整理清潔順勢問他『怎麼那麼多頭髮啊？』之前在前男友獨居的沙發上看過不屬於我的長髮（亮棕）...結果真的抓到他出軌哈哈哈哈哈哈」、「抓了啦相信第六感，我之前發現放在男友浴室的粉色牙刷被換成一隻白色的，他說是整理浴室放錯，結果兩週後就發現他劈腿了，粉色牙刷肯定是帶為了帶其他女生回來才被藏起來的」。（編輯：許苡晴）