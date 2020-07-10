超商冰櫃驚見「一包垃圾」！真相曝光全傻眼：太超過了　

▲一名網友在臉書社團《爆料公社》提到，去超商買冰棒消暑，意外發現冰櫃內疑有「一包垃圾」，好意提醒店員清理，一名婦人卻瞬間氣炸衝出，行為讓眾人全看傻。（圖／翻攝自爆料公社）

超商販售商品應有盡有之外，還提供民眾繳費、寄件，甚至是近期預購三倍券等服務，有的超商還有座位區，讓消費者休息用餐。不過，近日一名網友在臉書社團《爆料公社》提到，去超商買冰棒消暑，意外發現冰櫃內疑有「一包垃圾」，好意提醒店員清理，一名婦人卻瞬間氣炸衝出，行為讓眾人全看傻。原 PO 表示，近日去便利商店買冰吃，看到冰櫃裡面有一包髒兮兮很像垃圾的東西，以為是沒功德心的顧客拿冰棒時順手亂丟的，他拿完冰到櫃台結帳後坐著吃，這時看到店員剛好經過在清垃圾桶，好意提醒店員冰櫃裡面有包垃圾，結果竟竄出一名婦人破口大罵。原來該婦人在超商休息，順手將自己在外面買的私人物品冰存在超商冰櫃內，原 PO 傻眼指出「姑且不管說是不是店員有答應，就一般而言，超商冰櫃裡面擺的應該就是要販賣的超商商品，出現這種用塑膠袋打包的東西，任誰看了都會覺得奇怪」，該婦人聽聞自己的物品被稱「垃圾」，氣得連五字經、三字經全爆出口，還一直要原 PO 出去釘孤支。原 PO 最後無奈的說「完全不知道那是有人的，而且把吃剩的冰在商店冰箱？我也只是剛好店員收拾旁邊垃圾桶時順口告知一下」，覺得就算是店員答應讓她冰的，也不需要這樣罵人，且這是店家營業用的冰櫃，認為這樣是否有些超過。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「真的當自家耶」、「怎麼能確保她裡面裝了什麼東西放在人家的冰櫃」、「哈哈哈哈以為自己的冰箱嗎」、「那我以後不要買冰箱，通通拿去超商放」。（編輯：賴詠璿）