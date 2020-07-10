準爆！第一眼看見什麼？測你的「真實個性」與「愛情觀」

世界上或許存在著個性雷同或興趣相似的人，但絕不會有一模一樣的兩個人，每個人都是獨一無二的，大家都有著不同的人格特質與性格，當然不一樣的個性也會影響一個人的感情觀。而根據 Look Pretty 報導，上圖中隱藏著許多不同的事物，第一眼你看到什麼呢？答案將分析出你的「真實個性」與「愛情觀」。

結果分析

#第一眼看見「花瓶」





個性：你是個外在與內在有著極大反差的人，外表給人難以親近的冰山感，內心卻熱情如火、情感豐富，你非常會觀色，擁有很強的判斷力與第六感，別人看不見的小細節，你都會注意到並偷偷處理。你是團體中不能缺少的重要決策者，有很高的危機處理與應變能力，你可以很安靜也可以很熱情。





愛情：對於愛情，你重視的是兩人是否真的適合，無論你有多喜歡一個人，你都會在心中衡量你們的個性、生活、興趣是否合拍，你欣賞的對象是重視工作、擁有專業能力的人。





#第一眼看見「貓咪」





個性：你是一個非常善解人意的人，也是最好的聆聽者與開導者，身邊的人會對你非常依賴，有困難也會主動找你尋求幫助。同時你也是個非常受別人喜歡的人，不過有時候，你真的是過度隨和了啦！





愛情：你在愛情中顯得有些搖擺不定和扭捏，在喜歡的人面前，你會裝出不在意的樣子，但其實你非常渴望有一個人能依靠。你喜歡的是有點霸道、性格開朗又成熟穩重的人。





#第一眼看見「女人」





個性：你是一個想像力豐富的人，非常善於隱藏真實的自己，只有在重要時刻才會展現實力，你既神祕又非常有吸引力！你的個性直率且重義氣，只要是你認定的人，你就會對他掏心掏肺，關愛他一生。





愛情：在愛情裡，你是一談戀愛就會失去理智的人，容易一頭栽進愛情的漩渦而無法自拔。你需要的戀人是可以尊重你的興趣、工作，無論你做什麼決定都 100％ 支持你的人。





#第一眼看見「椅子」





個性：你有著雙重性格，對別人來說有點陰晴不定，有時你喜歡獨處，有時又喜歡和大家同樂，常常讓人猜不透，莫名的給人一種距離感。此外，對任何事情你都非常專注、認真，雖然不好親近，但卻是個非常安定並值得信任的人。





愛情：你喜歡的人一定要比你更有能力，甚至是會帶領你一起成長，比起外表你更重視的是內涵與上進心。





#第一眼看見「鳥籠」





個性：你在意生活的質感與深度，喜歡挖掘日常生活中的種種美好，是一個非常有自己個性且對朋友極好的人，你的個性不拘小節，雖然有時會給人有點隨便的感覺，但你是個對人真誠以待的大好人。





愛情：你認為一個人的品性很重要，顧家、對工作有責任感、願意付出全力為自己努力的人是你欣賞的對象，你希望對方能夠穩重、孝順，對你好也要對你的家人、朋友好，必須愛屋及烏。（編輯：許苡晴）



