飲料代水！12歲男「像蟲一般扭動」　就醫後驚人結局曝光

▲醫師洪永祥分享自己曾收過年紀最小病患年僅12歲。（圖／截取自《醫師好辣》Youtube）

天氣炎熱，大部分的人都會來杯飲料消暑，但要當心水份若攝取過少，容易造成身體不適。有名國小男童，天天將「飲料代水」，有一天身體難受，不斷扭動身軀，沒想到竟排出「血尿」，男童母親將他緊急送醫，結果檢查報告顯示，男童腎臟輸尿管居然有 0.9 公分的腎結石。醫師洪永祥在節目《醫師好辣》分享，夏日來臨，女性容易引發泌尿道感染，男性則是易長出腎結石，且好發於 40 歲以上、飲食不良、肥胖，或像是廚師這類職業，需要在高溫環境工作者。而他也發現近年台灣罹患腎結石的病患，年齡有逐漸下滑的趨勢，年紀 30 歲以下的患者，每年以 30% 的幅度增加，他懷疑這和「喝飲料」有關。洪永祥表示，自己曾收過年紀最小的病患，就讀國小六年級，年紀僅僅只有 12 歲的男童，他因為平常不愛喝水，常常買碳酸飲料或是茶飲，某天寫功課到一半，身體突然不舒服，像蟲一樣不斷扭曲身體，最後到廁所竟排出血尿，嚇壞家人。洪也推測，男童扭動身體的行為恐怕是因腰痛導致，而第二症狀就是出現血尿，男童母親將他送醫後，果真發現男童腎臟與輸尿管位置，有顆 0.9 公分長的結石，後來轉往泌尿科將其打掉。洪補充，背痛不可輕忽，尤其是「往前往下」這種痛，若再加上如血尿這種第二症狀時，就該就醫檢查。他也提到，其實當腎結石發生，最疼痛的部位其實是輸尿管，因為當輸尿管變細，結石刮到輸尿管黏膜，會讓整條都抽筋導致「腎絞痛」的發生，也就是像一般大眾說的「腎如刀割」。（編輯：郭佩蓉）