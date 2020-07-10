家中沒冷氣！他見帳單2881元爽翻　行家秒吐「母湯問題」

▲一名網友指出，自己家中沒有冷氣，僅有 12 台電風扇，6 月份的電費一出後，卻讓他感到驕傲。（圖／翻攝 PTT ）

炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番。不過，就有網友指出，自己家中沒有冷氣， 6 月份的電費帳單僅有 2881 元，讓他興奮直呼「電費只有 2881 元是不是省電模範生」。然而，卻有不少行家一看反點出問題，而引起討論。有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己家中沒有冷氣，只有 12 台電風扇。近期 6 月份的電費帳單也出來後，卻讓他興奮直呼，「罕見的只有 2881 元，放在全台灣標準來看是不是因為沒有冷氣導致於變成省電模範生，有卦？」問題一曝光後，就引來網友討論，但許多人反而認為這樣電費太昂貴，直言「沒冷氣也可以用到 2881 ，你是把冰箱當冷氣？」、「沒冷氣用到兩千八百塊你不如開冷氣」、「不要小看電風扇，不是變頻的吃電也是兇」、「我家電費只有你的一半，你的電扇還是自盡吧」、「貴死了！就算 12 台電扇全速運轉 24 小時也不會這麼貴吧」、「我比你多幾百元而已，三台冷氣，有兩台全天開，電風扇 4 台」。其中更有不少人建議原 PO 還是早早裝上冷氣，「裝變頻 24 小時開差不多這價格」、「沒冷氣吹還要花 2881 電費,還不如打開冷氣吹爽爽」、「 電風一台 60 瓦， 12 台 720 瓦，冷氣跑低頻可能才 250 瓦」、「 12 台吹起來有一台冷氣涼嗎？？？一台一級節能的冷氣，夏天電價 1700 夠了，還冷到要穿外套」。（編輯：陳雅雲）