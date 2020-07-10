台灣一堆人去國外留學？在美台人曝「暗黑真相」：很現實

▲有網友在 PTT 八卦版提到台灣留學人數再創新高，似乎不少台灣人都會到國外留學，有的甚至畢業後直接留在外國工作，不禁好奇留學是否真的相當容易，貼文立刻引發網友熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，不外乎希望得到優渥的薪資待遇。近日，就有網友在 PTT 八卦版提到台灣留學人數再創新高，似乎不少台灣人都會到國外留學，有的甚至畢業後直接留在外國工作，不禁好奇留學是否真的相當容易，貼文立刻引發網友熱議。原 PO 表示，根據最近公布的統計數據指出，台灣去年留學人數再創 10 年來新高，足足增加兩成多，推測應該是受到少子化影響，且部分家長認為台灣薪低，才會希望把小孩送出國外，過水再回來。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「少子化，資源給得多啊」、「去澳洲、日本的不少」、「歐美日學歷拿出來漂亮」；但也有網友認為「除了美國以外，其他國家留學回台工作，真的沒本土名校強」、「英國很多碩士讀一年就能畢業」。對此，也有人在美國的台灣網友分享親身遭遇，提到幾天前正好碰到一個系上的大陸人，對方邀請他一起合作網頁，並稱「反正你不用做很多，就用一點點，你就放在你的履歷上寫共同製作」，驚訝直嚷「真的超會洗，申請學校時寫做過的計畫一大堆，很像很猛，可能一大半都是洗出來的」。不過，許多網友立刻點出現實面「工作能力要工作了才知道啊」、「現實是出社會後沒能力一樣慘」。（編輯：賴詠璿）