女買珍奶一喝不對勁！全場見「真相」爆共鳴：搞不懂很久

▲一名女網友因為珍珠的大小尺寸問題而深受困擾。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

台灣手搖店面林立，街道上人手一杯飲料早已見怪不怪。不過，就有女網友指出，自己前陣子路上買了一杯珍奶，但一喝後發現珍珠的尺寸不對勁，當下立馬店家確認，對方卻回「對啊！我們的珍珠是大顆的」，讓原 PO 十分傻眼。日前有一名女網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己買飲料的時候，每次點珍奶時都會強調要珍珠，但之後都會變成「波霸」。她透露，有次買珍奶時發現又是波霸珍珠，因此上前向店家確認，但對方卻回「對啊！我們的珍珠是大顆的」。這樣的狀況，就讓原 PO 崩潰直呼「有人遇過嗎？到底怎麼點飲料他們才聽得懂」。貼文一出後，就引來許多網友討論，不少人一看也紛紛有同感，「我自己就很愛吃珍珠，我都說我要小顆的那種，如果給我來波霸我會生氣」、「某飲料店還會問我：珍珠要大顆還中顆？什麼叫中珍珠，我也搞不懂，但我還是選中的」、「有些店家很奇怪，珍珠如果是大顆的，那目錄就不要寫波霸奶茶啊」。不過，也有達人跳出來解釋，直言「以前珍珠奶茶就是大顆的。後來有小顆的才分珍珠跟波霸」、「如果要小顆的要特別說『小』，不然珍珠和波霸一般都是指大顆的珍珠」、「妳可以跟店家說妳珍奶要大珍珠或小珍珠」、「我自己是飲料店店員，珍珠是統稱，波霸就是大顆的」 、「珍珠本來就大顆的啊，是後來有小珍珠出現，才把原本的珍珠改叫波霸」、「都馬是說大珍珠、小珍珠，波霸通常店家都是用黑糖熬煮，這樣區分的」。（編輯：陳雅雲）