玩股半年賺2億！PTT土豪哥曝「選股進場關鍵」　眾狂朝聖

▲金庸玩股票半年就賺了 2 億。（圖／翻攝自 gn金庸 YouTube ）

PTT 土豪哥「金庸」先前因在八卦板上分享了自己人生，因此受到大眾關注。對此，有在投資股票的他，就在私人閒聊股市社團上分享了自己投資手法，更曝光了半年來的對帳單，而引起許多人討論。金庸先前在臉書私密社團《台股籌碼戰-金庸》上發文，表示自己近期暫時先將部份股票都脫手了，目前手上僅剩特別股及少許金融股，「本金就是 12 億，反正有賺錢就是買桃園、新竹農地山坡地，當樂透投資。」除此之外，金庸還分享了自己的選股進場的標準，透露大部分都是「十年線就買， 20 週均線站上就買進，跌破就賣。」他指出若遇上 KD （隨機指標）大於 90 、布林特通道碰到上軌、量出歷史量等狀況也會賣，底部無量就慢慢減。金庸還加碼透露，「今年只要破 3 月前高的股票都會拉上一波，原相、鈺太、華擎甚至遊戲股」。近期他也曾嘗試 1 、 2 天就賣短進短出，但發現並不適合自己，最終改找低基期的存股。文中金庸還附上了自己半年來的對帳單影片，只見從 2020 年 1 月 1 日至 7 月 8 日間，他半年來就賺了 2 億 2 千 6 百多萬元。最後金庸也提到，前陣子曾推薦力晶集團的力積電，「主要是今年力晶集團股都有好幾個券商大戶在大買」，像愛普、力旺這些股票，估計要等上櫃前「秀肌肉」，「只要仔細看懂財報，有 3 座 12 吋廠、2 座 8 吋廠，價值多少自己想吧！絕對一波興櫃蜜月」。（編輯：陳雅雲）