超神準！直覺選出最喜歡的樹　答案秒測你的「隱藏個性」

心理測驗又來了！根據國外網站 cocology 報導，如果現在你眼前出現 4 棵不同樣貌的樹，第一眼你最喜歡哪棵呢？根據你的答案，將測出你不為人知的「隱藏個性」！你是一個溫和的人，對待任何事物都抱有一顆敞開的胸懷，你不吝嗇分享自己的時間、感情，對於有需要幫忙的朋友也會義不容辭地伸出援手。你是個充滿愛的人，總是能很快地原諒任何傷害你的人，但有著這樣善良個性的你，要注意可能很容易被他人所利用。你是一個擁有強烈責任感的人，對於照顧身邊他人你保有著極度重大的責任心。同時你也是一個很有趣的人，身邊的人都喜歡有你的陪伴，你讓事情變得加倍趣味。另外，你也是一位勤奮的人，總能盡全力將一切做好，但你也知道如何分配時間，總是專注於生活中最重要的事情！你是一位擁有豐沛的內在力量和極佳的想像力的人，你總是努力做你認為正確的事情，即使別人不同意或是質疑你的選擇，你仍然不畏懼，勇敢走自己所選的路！此外，你也有著很豐富的情緒感知能力，這讓你成為一個十分特別的人。你是一個非常均衡的人，總是能看到問題的一體兩面。大家都非常尊重你的想法，因為你總能謙虛圓滑地陳述事實。同時，你也是一位非常有趣的人，你的朋友們總對你的生活故事感到十分驚艷。（編輯：陳雅雲）