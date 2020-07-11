預購三倍券又當機！男崩潰「喊唐鳳」　1小時後釣出本尊

▲一名網友在 PTT 八卦版表示，至振興三倍券預定平台預訂繳費，結果網站又掛了，崩潰求助「唐鳳在線上嗎？」一小時後果真釣出本尊現身回應。（圖／翻攝自 PTT ）

行政院推出的振興三倍券本（ 7 ）月 1 日正式上路，許多民眾迫不及待上網或到超商進行預購，以及數位綁定手續，不過預購三倍券不時出現當機問題，也引發怨聲不斷。 10 日晚間，一名網友在 PTT 八卦版表示，至振興三倍券預定平台預訂繳費，結果網站又掛了，崩潰求助「唐鳳在線上嗎？」一小時後果真釣出本尊現身回應，貼文立刻引發熱議。原 PO 表示，至振興三倍券預定平台預訂繳費，結果網站又當機，氣得直呼「有沒有可靠度這麼爛啦！」他同時分享網路預購方法：1、預購者要先上振興三倍券預定平台，透過插入健保卡或藉由健保快易通 App 驗證碼認證身分；2、選取四大超商、全聯、美廉社、屈臣氏及康是美等超市藥妝領取通路；3、接著於線上信用卡繳費或超商繳費後，等候簡訊通知，即可持身分證件與取貨序號至選擇通路領取。此外，若有振興三倍券問題可以撥打 1988 免付費專線詢問，不過服務時間為上午 8 點半至晚間 6 點半，原 PO 不禁崩潰直呼「然後公務員都下班了，這下子要壞到星期一？唐鳳在線上嗎？」貼文一小時後果真釣出唐鳳本尊親自回應「已經恢復了，感謝提醒」；其他網友紛紛表示「唐鳳本人回你了，在 44 樓」、「天啊是唐鳳！我跪了」、「唐鳳推推」、「不是經常在掛嗎？上次去超商聽到『怎又不行了』」。（編輯：賴詠璿）