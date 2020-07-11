領三倍券不想花！「超狂理由」曝光　全場笑歪：有創意喔

▲一名網友在 PTT 八卦版提到振興三倍券，好奇詢問「有人也想領三倍券但不花的嗎？」同時分享自己不想花的理由，貼文曝光讓全場網友笑翻。（圖／翻攝自 PTT ）

行政院推出的振興三倍券本（ 7 ）月 1 日正式上路，許多民眾迫不及待上網或到超商進行預購，以及數位綁定手續，但預購三倍券不時出現當機問題，也引發怨聲不斷。10 日一名網友在 PTT 八卦版提到振興三倍券，好奇詢問「有人也想領三倍券但不花的嗎？」同時分享自己不想花的理由，貼文曝光讓全場網友笑翻直呼「很有創意」。原 PO 疑惑表示「有人也想領三倍券但不花的嗎？」提到近日大家都在討論的振興三倍券，自己原本不怎麼感興趣，並稱「我本來是不想領，但這幾天又想說領紙本，然後不花掉」，打算留給後代子孫看看，曾經有過這種東西，本身也並不是很認同三倍券的消費模式，好奇詢問「有沒有人要加一的？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我，錶框傳給子孫」、「以後說不定還跑出更新的東西，然後大家繼續嘴以前比較好」、「留著放個 20 年，會超有價值，歷史文物，而且是限量，我老婆之前消費券也留著，有想收藏的絕對會出很高價購入」、「很有創意喔，這個可以」。不過，也有網友表示「可以用拍照或掃描」、「其實你用新聞給他看，他就知道了」、「拍照不就好了」、「給我花，謝謝」、「沒有，有錢發幹嘛不花笑死」。（編輯：賴詠璿）