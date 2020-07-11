台南高鐵真的全台最糟糕？全場狂喊「一縣市」：有得拼喔

▲網友討論台灣高鐵台南站。（圖／翻攝PTT）

高鐵是許多台灣人南北往來很重要的大眾交通工具，其速度相當快，北高也只需 90 分鐘的車程，不過近年來，高鐵停靠站越來越多，網路上總是掀起不少議論。近日，就有網友討論「台南高鐵是不是最廢的高鐵啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「高鐵 9 點 17 到台南，結果要等到 10 點 20 才有接駁車，台鐵的沙崙車站也是個繞路又班次少的設施，看著附近全黑的夜景發呆，想起台北人說台南都是田的笑話還小難過一下，有沒有台南高鐵是最廢站的八卦？」貼文一出，網友紛紛回應「摁？沒去過台中嗎」、「台中真的跟台南有得拼喔！」、「沒去過台中喔，半斤八兩」、「台中高鐵跟台南半斤八兩不用爭」、「台中等有捷運就屌打台南啊，但現在同個等級」、「台南跟台中蓋的位置，真的讓人傻眼」、「誰管你台中運量怎樣，就方便程度來講現在就是跟台南差不多」、「台中運量高沒用啊，實用程度就跟台南一樣」。綜合網友意見，多數人認為台灣高鐵「台南站」及「台中站」都因為距離市區太遠，而成為致命傷，事實上，台南市政府交通局曾經為高鐵台南站的選址作出解釋，表示當時主要考量是否有足夠面積做為車站專用區及相關交通路線之規劃，更需評估土地是否容易取得，涉及大規模的土地徵收與建物拆遷，這些都會影響車站的選址。（編輯：張嘉哲）