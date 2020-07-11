日本瘋傳！4種擁抱姿勢喜歡哪種？秒測你的「戀愛性格」

心理測驗又來了！日本戀愛心理網站「愛カツ」近期分享了一個有趣的測驗在網路爆紅，題目很簡單，從上圖 4 種不同情侶擁抱姿勢中，選出一種你最喜歡的，根據你的答案將可以知道你陷入愛情時的「戀愛性格」，甚至還能夠看出你的價值觀！你是「肉食系戀人」，對愛情非常積極、一旦有青睞對象，便會主動出擊，像盯上獵物一樣努力追求。你不喜歡曖昧不清的關係，欣賞和你一樣直率，有話直說的人。你的愛恨分明，一旦告白就會想趕快知道對方的心意，如果對方的答覆模擬兩可，你可是會打破沙鍋問到底。你是「知性型戀人」，在戀愛中能夠同時兼顧理性與感性。你善於控制情緒，即便在熱戀期也不會出現誇張舉止，能夠按照自己的步伐與對方交往。你很聰明、成熟，許多異性都會被你的魅力所攻陷。但別忘了，如果兩人關係發展不如預期，直接講出內心真實想法，也是打破僵局的好辦法。你是「慢熱型戀人」，會為了迎合戀人改變自己，跟不同類型的對象交往時，你自己的想法也常常跟著改變。在愛情上，你是被動的人，甚少主動出擊。因為容易被強勢的戀人影響，甚至可能會答應做「小三」。不過，只要一段關係結束之後，你就又能夠做回自己，不會停留在失戀的情緒或對方帶來的影響之中，這是你的優點。你是「貓系戀人」，給人感覺忽冷忽熱、難以捉摸，充滿神秘感。在許多人眼中，這樣的你擁有難以抵擋的吸引力，但你交友謹慎，對陌生人比較冷淡，甚至處於曖昧期時也不會輕易打開心房。你對審美和生活態度有自己的執著，即便面對最親密的人也不會改變，須注意可能會因此與另一半發生誤會。（編輯：倪浩軒）