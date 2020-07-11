一路旺到7月底！「3生肖」有機會發橫財　第2位還炸桃花

▲現在至 7 月底前， 3 生肖有機會發橫財。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

2020 年已經進入下半年，若上半年財運、事業和愛情不如意也別氣餒， 7 月底前看看是否有機會時來運轉？以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，近日分享一篇有關現在至 7 月底前，有機會發橫財的 3 個生肖，其中第 2 位更是桃花朵朵開，來看看你是否也上榜？屬雞的人命裡帶財，財源一直都不算差，但是近一年卻因命格犯太歲導致運勢大跌，生活過得十分辛苦，現在至 7 月底將有機會迎來很多橫財，搖身變成富豪。屬豬的人生性聰明、處世知進退，且適應能力強，現在至 7 月底，將有機會大發橫財，鈔票滾滾進腰包，且工作青雲直上。若生肖屬豬的人能把握好時機，則有望變富翁，甚至桃花朵朵開，感情世界不斷升溫後，容易遇到心儀的對象，好好把握可以很快結束單身生活，出門再也不孤單。兔年出生的人，又以女性特別聰明機智，在她們的身上能夠找到很多的優點，是一般女人不具備的。現在至 7 月底，將有機會大發橫財，鈔票堆成山，接財納福，福氣也是越來越旺，屬兔的女性中年時期生財有道，並有財神護佑，所以不管在什麼行業都可以得心應手，非常容易受到領導的賞識和提拔變富婆，同時這個生肖的女人們子女孝順，晚年安康，長壽不缺錢花。（編輯：賴詠璿）