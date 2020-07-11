新冠肺炎會燒成怎麼樣？眾一看「驚人數據」臉綠：沒救了

新冠肺炎持續在國際蔓延，第二波疫情來勢洶洶，不少國家最近單日確診人數屢創新高，而疫情重災區美國、巴西、印度等國家，新增個案每天都以萬為單位在增加。對此，就有網友討論「再按照這樣的速度，到了年底全球會有 4700 人確診」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「過去四天，全球總共累積新增 816973 名新增病例，如果沒什麼意外，禮拜五的新增病例也是超過 21 萬人，這代表什麼意思？也就是說，全球新增病例的增加幅度，已經來到五天就會增加 100 萬人的程度。」
「 7 月份還有 20 天，也就是 20 天後，全球累積病例還會再增加 400 萬人，也就是達到 1640 萬人左右，八月底結束，將達到約 2300 萬人，到了 2020 年結束，至少會有 4700 萬人確診，考慮到全球病例上升比率儘管趨緩但沒有反轉的狀況下，增加 100 萬的速度還有可能從 5 天降到 4 天，甚至更快，那估計年底約 5000 萬人確診並不會是過於誇張的數字。」
貼文一出，網友紛紛回應「納悶的是都已經爆四個月了，國外口罩還是不戴好，真的沒救了」、「台灣真的是平行世界」、「台灣平行世界 +1 國外真的疫情嚴峻」、「只要不戴好口罩，這一切都無解」、「疫苗是解方，但國外口罩先戴好再來談」、「到年底五千萬人確診，一想到胃就開始抽筋了」。（編輯：張嘉哲）
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