三倍券紙本好用卻堅持綁信用卡？眾曝「2原因」：你傻啊

▲三倍券政策開放預購紙本及數位綁定。（圖／行政院提供）

新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府推出「振興三倍券」，提供民眾紙本券及數位綁定兩種領取方式，但根據統計，目前有超過八成五的民眾都是選擇紙本券領取。對此，就有網友討論「三倍券到底有多少人用數位綁定啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「說真的，三倍券用數位版本的人有到一成嗎？我目前問到的親友或是同事，全都是用紙本的，理由都一樣，因為用起來比較方便，剛剛還看到有人綁信用卡反悔的新聞，所以為何還是有人堅持用信用卡綁定？」貼文一出，網友紛紛回應「不找零啊，不想被強制消費兩百」、「紙本券多數不找零，我幹嘛被強制規定要消費多少，你傻啊」、「綁信用卡可以想花多少就花多少啊！」、「如果信用卡回饋名額沒限制的話，信不信紙本沒人要了」、「信用卡少是因為高回饋的限額都被搶光，一堆第一天沒搶到就改領紙本了」。另外，也有網友點出不領紙本券的原因「我剛好要拿來刷三千元的東西啊，連排隊都不用」、「剛好有要刷的東西就綁信用卡了」、「三千不難吧，拿去吃東西，我倒不如直接刷」、「常用信用卡的人 +1 完全不用去排隊預購人擠人」。而目前三倍券紙本第二波預購將於明天截止，若是參與第一波 7 月 1 日至 7 日預購的民眾，將可於 7 月 15 日起至 31 日到原預購超市領取紙本券；參與第二波 7 月 8 日至 12 日預購的民眾則是 22 日至 31 日領取；而沒預購的民眾，將可於 15 日起至全台郵局領取。（編輯：張嘉哲）





