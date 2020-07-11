韓國瑜砸31萬上博恩夜夜秀！網戳破「盲點」戰翻：搞清楚

▲網友熱議韓國瑜花錢上博恩夜夜秀一事。（圖／翻攝PTT）

監察院日前公布 2020 總統大選政治獻金收支，結果意外揭露總統候選人韓國瑜、蔡英文兩人都有支付知名脫口秀節目《博恩夜夜秀》一筆費用，以換取上節目宣傳。對此，就有網友討論「博恩當初說打給韓國瑜沒 Set 梗，怎麼現在韓國瑜又有付錢給他們節目了？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「當時博恩現場打電話給韓國瑜，邀請他來上節目那段，他們是說看邱毅在記者會上不小心揭露的手機，然後就打給韓國瑜，問他要不要來上節目，那段他們說真的沒有 Set ，那就奇怪了，沒有 Set 怎麼會收錢啊？」「而且還是自己打電話去跟人家說要收錢？所以假如你今天收到一個節目 Call Out ，結果對方就寄發票過來說，先生，你上節目囉，這是我們的請款收據，請問你作何感想？如果是早收了錢，明明節目效果，當初就不要說沒 Set 阿」。貼文一出，網友紛紛回應「我也覺得，看得這消息時整個傻眼」、「主要是觀眾的觀感吧，身為忠實粉絲覺得有點被唬爛」、「就是有 Set 才能收錢，沒 Set 怎麼收」；不過也有網友認為「韓國瑜如果不想合作付錢，這段當然就不會剪出來了啊，也不會有這些後續的合作」、「前面沒 Set ，韓國瑜接電話答應才收錢，打電話的畫面才播出，懂嗎？」、「打電話沒 Set ，事後答應談合作收錢，打電話那集播出，韓上節目，請搞清楚順序」、「前面突擊邀請阿沒 Set ，後面答應談合作收錢宣傳，不然打電話那段早就刪掉了，哪會播出，哪裡有問題」。而對於收受候選人經費引發爭議，薩泰爾娛樂也做出回應表示，上節目當然要收費，「博恩夜夜秀」是娛樂節目，只是題材比較政治，且 2019 至 2020 年選戰期間，不論哪個黨派，藍綠白黃橘的錢都有收。（編輯：張嘉哲）