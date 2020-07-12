領三倍券去郵局排隊很母湯？眾曝「黃金時段」：保證沒人

▲三倍券政策即將上路。（圖／行政院提供）

政府因應新冠肺炎衝擊國內經濟，推出「振興三倍券」政策，據目前數據來看，參與預購的人數已經達 1143 萬人，今天為紙本預購的最後一天，預估屆時將有一千萬人會至郵局領取實體券。對此，就有網友討論「 15 日去郵局領三倍券是不是完蛋？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「我是找了一個偏僻的超商預購了啦，預計會半夜去領，這樣應該能不用排什麼隊就把全家人的份領回來，但是預購人數才 1100 萬，還有一千多萬人要去郵局領，按照台灣人愛排隊的個性，15 日當天會有多慘？」貼文一出，網友紛紛回應「晚幾天去保証領的快速又安心，三倍券只能領一次」、「一人也只能領一次，又不是口罩，往後一兩週去領就沒人了，沒人想過嗎」、「過一個禮拜再去領，郵局保證沒人好嗎....一人只有一次機會」、「沒人叫你當天去啊，反正只能領一次，而且可以花到年底，才三千，哪時候領都一樣，晚一兩個禮拜去看櫃檯還有誰」。而三倍券第二輪紙本預購今（ 12 ）日為最後一天，接下來預購首波紙本三倍券的民眾， 15 日起至 31 日可至原定超商門市領取；第二波預購的民眾領券時間則是從 7 月 22 日到 7 月 31 日止；而都未參與預購的民眾，則是 15 日起可至全台郵局領券。（編輯：張嘉哲）