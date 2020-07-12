買智慧型手機該注重什麼？使用者揭3關鍵配備：超完美

▲手機。（示意圖／翻攝 Pxhere ）

隨著科技日新月異，加上生活習慣改變，智慧型手機成了人們不可或缺的必備品之一。然而，手機款式百百種，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「買智慧型手機該注重什麼？」對此就有使用者揭露了 3 點關鍵配備，直言「都有的話就會超完美」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「現在買智慧型手機到底要注重啥呢？」的文章表示，「是這個樣子的，小弟的三星 NOTE4 已經烙印到不行了，真的該換了，上網開始看手機版，有人說現在首先要看 CPU ，有人說現在手機都是效能過剩，買個大記憶體大電池的中階機才是王道，有人說當然要看相機好不好，相機好，手機就好，感覺好像都對，不知道該怎麼辦只好問八卦，現在這個時代手機該怎麼挑呢？有八卦嗎？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們認為「電量夠」、「價格優」和「作業系統的安全及更新」是三大智慧型手機的要點，「不會卡，電量夠，價格優就夠了」、「電池沒 5000 以上我是完全不考慮，用過就回不去了」、「一般使用者就，中階以上+大電量，就完美了」、「電池一定要五千以上，支援快充，其他現在都還好」、「挑品牌，選旗艦，DONE，電池>耐摔>作業系統>價格，大概考慮這些就夠了」、「我應該是電量和相機，其他根本沒什麼差別，現在都差不多了，等幾年後大突破吧」。（編輯：王柏文）